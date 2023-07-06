Президента Португалии выписали из больницы после потери сознания от жары

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза утром в четверг был выписан из больницы, куда он попал после потери сознания из-за жары накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Observador.

Президент рассказал, что из-за жары у него упало давление, поэтому он и потерял сознание.

"Со мной произошло то, что произошло в Браге в июне 2018 года, также в очень жаркий день", – сказал он, имея в виду инцидент, когда он потерял сознание во время визита в город.

Выйдя из больницы, де Соуза подтвердил, что чувствует себя хорошо, и рассказал, как пошутил во время разговора с премьер-министром Португалии Антониу Коштой: "Извините, я еще не собираюсь умирать".

Он добавил, что в больнице ему сделали анализы, чтобы исключить возможность сердечного приступа, а также оставили устройство, которое непрерывно контролирует активность сердца.

Напомним, накануне во время посещения университета в прибрежном городе Кошта-да-Капарика Марсела Ребелу де Соуза потерял сознание, после чего был госпитализирован.