Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не збирається виконувати умови нової міграційної угоди ЄС з обов'язковими квотами на прийняття мігрантів.

Як повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда", про це Орбан заявив на тематичному саміті за участю. Угорщини, Австрії та Сербії.

Орбан заявив, що Угорщина "знайде юридичні і політичні способи" не виконувати рішення ЄС.

Прем’єр сказав, що вважає найкращим угорський підхід – що мігранти не можуть потрапити в країну, поки їхня заявка не розглянута, і що так варто було би робити усім європейським державам.

Віктор Орбан заявив, що Угорщина у ЄС в особливій ситуації, тому що за її східним кордоном воююча країна, а з півдня "найбільш завантажений міграційний маршрут".

Як відомо, Угорщина та Польща є найбільш рішучими противниками нової міграційної угоди ЄС, яку у Раді ЄС погодили кваліфікованою більшістю.

Польська влада збирається провести референдум з цього приводу одночасно з парламентськими виборами та готує відповідні зміни до законодавства.

Президентка Єврокомісії каже, що Варшава і Будапешт не зможуть заблокувати ухвалення нового рішення щодо міграційних питань відповідно до договорів Євросоюзу.