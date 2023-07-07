Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не собирается выполнять условия нового миграционного соглашения ЕС с обязательными квотами на прием мигрантов.
Как сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда", об этом Орбан заявил на тематическом саммите с участием Венгрии, Австрии и Сербии.
Орбан заявил, что Венгрия "найдет юридические и политические способы" не выполнять решение ЕС.
Премьер сказал, что считает лучшим венгерский подход – что мигранты не могут попасть в страну, пока их заявка не рассмотрена, и что так следовало бы делать всем европейским государствам.
Виктор Орбан заявил, что Венгрия в ЕС в особой ситуации, потому что за ее восточной границей воюющая страна, а с юга "наиболее загруженный миграционный маршрут".
Как известно, Венгрия и Польша являются наиболее решительными противниками нового миграционного соглашения ЕС, которое в Совете ЕС согласовали квалифицированным большинством.
Польские власти собираются провести референдум по этому поводу одновременно с парламентскими выборами и готовят соответствующие изменения в законодательство.
Президент Еврокомиссии говорит, что Варшава и Будапешт не смогут заблокировать принятие нового решения по миграционным вопросам в соответствии с договорами Евросоюза.