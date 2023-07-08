Ми повинні розробити для України план вступу до НАТО – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що наразі серед членів Північноатлантичного Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО, та він підтримує розроблення плану, який би проклав шлях Києва до членства.

Про це Байден розповів в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент підкреслив, що для нього єдність Альянсу є вкрай важливим питанням, оскільки російський лідер Владімір Путін, почавши повномасштабне вторгнення в Україну, розраховував на розкол НАТО.

"Тому утримувати НАТО разом дуже важливо. Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи варто приймати Україну в сім'ю НАТО зараз, у цей момент, посеред війни", – сказав він.

Байден пояснив, що прийняття Києва в умовах війни з Росією означало б, що у стані війни з Росією буде й увесь Альянс.

"Тому я думаю, що ми повинні розробити раціональний шлях для України, щоб вона могла відповідати умовам вступу до НАТО… НАТО – це процес, який потребує певного часу, аби відповідати всім вимогам, починаючи від демократизації і закінчуючи цілою низкою інших питань", – додав американський лідер.

Байден також підкреслив, що Росія не матиме права заблокувати членство України в НАТО, і ще у 2021 році під час зустрічі в Женеві він відмовився давати Путіну обіцянку неприєднання Києва до Альянсу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

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