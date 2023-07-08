Високий представник Боснії може зняти скандального Додіка з посади – ЗМІ

Високий представник Боснії і Герцеговини Крістіан Шмідт, який володіє фактично найвищою владою в конфедерації, може вже в суботу зняти з посади президента Республіки Сербської Мілорада Додіка через сепаратистські ініціативи.

Про це стало відомо місцевому виданню Ljudski, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю Додік, попри застереження Високого представника БіГ, підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербській актів і законів Боснії і Герцеговини.

Цей крок, який на практиці означає, що видані органами БіГ рішення не виконуватимуться на території Республіки Сербської, суперечить конституції БіГ та є кримінальним злочином.

"У наступні 24 години можна очікувати, що Високий представник Крістіан Шмідт замінить Мілорада Додіка", – пише видання, додаючи, що звільнення також загрожує новопризначеному керівнику офіційного вісника Республіки Сербської.

Обом також загрожує кримінальне переслідування з боку прокуратури БіГ.

Водночас уже після публікації новини сам Додік заявив, що подав "кримінальні позови" проти Шмідта й директора Офіційного вісника Боснії і Герцеговини через нібито зловживання ними владою.

Минулого тижня міжнародний спостерігач за миром у Боснії, Високий представник Крістіан Шмідт анулював два закони, які парламент боснійських сербів ухвалив всупереч конституції та умовам мирної угоди, що поклала край війні в цій балканській країні в 1990-х роках.

Попри це, Додік заявив, що до кінця року в Республіці Сербській може відбутися референдум щодо її подальшого статусу.

Детальніше про загрозу розпаду Боснії і Герцеговини читайте у статті Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині.