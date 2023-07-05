У Європарламенті вимагають санкцій проти лідера боснійських сербів Додіка

Троє провідних депутатів Європейського парламенту в середу у спільній заяві закликали до запровадження санкцій проти Мілорада Додіка – лідера Республіки Сербської, що неодноразово оголошував про свої сепаратистські наміри.

Текст заяви є в розпорядженні "Європейської правди".

Співавторами заклику до запровадження санкцій проти Додіка є голова комітету у закордонних справах Європарламенту Девід Макалістер, постійний доповідач із питань Боснії і Герцеговини Паулу Ранжел та голова парламентської делегації у зв'язках з Боснією і Герцеговиною та Косово Ромео Франц.

У заяві євродепутати засуджують останні рішення Народної скупщини Республіки Сербської ігнорувати рішення Конституційного суду Боснії і Герцеговини та припинити публікацію законів та інших нормативних актів Високого представника БіГ.

"У світлі вкрай провокаційної реакції президента Додіка та інших високопосадовців Республіки Сербської на ці рішення терміново потрібні додаткові дії з боку Європейського Союзу", – зауважують вони.

Депутати нагадали, що Європарламент неодноразово закликав Раду ЄС вжити конкретних, цілеспрямованих заходів проти "тих, хто продовжує свідомо і систематично підривати конституційний і територіальний порядок Боснії і Герцеговини на словах і на ділі".

"Настав час для ЄС та його держав-членів нарешті запровадити цільові санкції проти Мілорада Додіка, який вже перебуває під санкціями США та Великої Британії, а також, за потреби, проти його союзників на двосторонньому рівні", – підкреслили вони.

Минулого тижня міжнародний спостерігач за миром у Боснії, Високий представник Крістіан Шмідт анулював два закони, які парламент боснійських сербів ухвалив всупереч конституції та умовам мирної угоди, що поклала край війні в цій балканській країні в 1990-х роках.

Детальніше про загрозу розпаду Боснії і Герцеговини читайте у статті Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині.