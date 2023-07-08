Укр Рус Eng

Высокий представитель Боснии может снять скандального Додика с должности - СМИ

Суббота, 8 июля 2023, 16:03

Высокий представитель Боснии и Герцеговины Кристиан Шмидт, который обладает фактически высшей властью в конфедерации, может уже в субботу снять с должности президента Республики Сербской Милорада Додика из-за сепаратистских инициатив.

Об этом стало известно местному изданию Ljudski, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Додик, несмотря на предостережения Высокого представителя БиГ, подписал откровенно сепаратистский закон об отказе публикации в Республике Сербской актов и законов Боснии и Герцеговины.

Этот шаг, который на практике означает, что изданные органами БиГ решения не будут исполняться на территории Республики Сербской, противоречит конституции БиГ и является уголовным преступлением.

"В следующие 24 часа можно ожидать, что Высокий представитель Кристиан Шмидт заменит Милорада Додика", – пишет издание, добавляя, что увольнение также грозит новоназначенному руководителю официального вестника Республики Сербской.

В Европарламенте требуют санкций против лидера боснийских сербов Додика

Обоим также грозит уголовное преследование со стороны прокуратуры БиГ.

В то же время уже после публикации новости сам Додик заявил, что подал "уголовные иски" против Шмидта и директора Официального вестника Боснии и Герцеговины из-за якобы злоупотребления ими властью.

На прошлой неделе международный наблюдатель за миром в Боснии, Высокий представитель Кристиан Шмидт аннулировал два закона, которые парламент боснийских сербов принял вопреки конституции и условиям мирного соглашения, положившего конец войне в этой балканской стране в 1990-х годах.

Несмотря на это, Додик заявил, что до конца года в Республике Сербской может состояться референдум относительно ее дальнейшего статуса.

Подробнее об угрозе распада Боснии и Герцеговины читайте в статье Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Босния и Герцеговина