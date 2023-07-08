Высокий представитель Боснии может снять скандального Додика с должности - СМИ

Высокий представитель Боснии и Герцеговины Кристиан Шмидт, который обладает фактически высшей властью в конфедерации, может уже в субботу снять с должности президента Республики Сербской Милорада Додика из-за сепаратистских инициатив.

Об этом стало известно местному изданию Ljudski, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Додик, несмотря на предостережения Высокого представителя БиГ, подписал откровенно сепаратистский закон об отказе публикации в Республике Сербской актов и законов Боснии и Герцеговины.

Этот шаг, который на практике означает, что изданные органами БиГ решения не будут исполняться на территории Республики Сербской, противоречит конституции БиГ и является уголовным преступлением.

"В следующие 24 часа можно ожидать, что Высокий представитель Кристиан Шмидт заменит Милорада Додика", – пишет издание, добавляя, что увольнение также грозит новоназначенному руководителю официального вестника Республики Сербской.

Обоим также грозит уголовное преследование со стороны прокуратуры БиГ.

В то же время уже после публикации новости сам Додик заявил, что подал "уголовные иски" против Шмидта и директора Официального вестника Боснии и Герцеговины из-за якобы злоупотребления ими властью.

На прошлой неделе международный наблюдатель за миром в Боснии, Высокий представитель Кристиан Шмидт аннулировал два закона, которые парламент боснийских сербов принял вопреки конституции и условиям мирного соглашения, положившего конец войне в этой балканской стране в 1990-х годах.

Несмотря на это, Додик заявил, что до конца года в Республике Сербской может состояться референдум относительно ее дальнейшего статуса.

Подробнее об угрозе распада Боснии и Герцеговины читайте в статье Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.