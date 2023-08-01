Угорщина стала єдиною країною ЄС, де немає жінки-міністра

Угорщина стала єдиною країною в Європейському Союзі без жінки-міністра в уряді після відставки міністерки юстиції Юдіт Варги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Варга оголосила про свою відставку наприкінці червня, щоб очолити кампанію партії влади "Фідес" на виборах до Європарламенту у червні 2024 року. Вона обіймала посаду міністра юстиції з 2019 року.

Варгу в уряді замінить Бенце Тужон, тобто всі 14 міністерських посад в Угорщині тепер за чоловіками.

За даними Euronews, станом на 1 серпня трохи більше ніж 33% міністерських посад в Євросоюзі займають жінки.

Якщо відкинути прем’єр-міністрів, заступників міністрів і державних секретарів, Фінляндія має найвищий "жіночий показник". Дві третини нового правого уряду там становлять жінки.

У Нідерландах, Іспанії, Бельгії, Португалії та Австрії 50% або більше жінок керують міністерствами. До країн, близьких до паритету, належать Швеція, Німеччина та Франція.

Водночас Мальта, Чехія та Польща мають менше ніж 15% жінок-міністерок і тому опинилися в кінці рейтингу разом з Угорщиною.

Нагадаємо, Європейська комісія на початку липня опублікувала четвертий щорічний звіт щодо верховенства права, в якому розкритикувала Угорщину, а також Польщу, за недоліки демократії.

Раніше у березні Європейський парламент проголосував за нові правила для подолання гендерного розриву в оплаті праці.