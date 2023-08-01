Венгрия стала единственной страной ЕС, где нет женщины-министра

Венгрия стала единственной страной в Европейском Союзе без женщины-министра в правительстве после отставки министра юстиции Юдит Варги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Варга объявила о своей отставке в конце июня, чтобы возглавить кампанию партии власти "Фидес" на выборах в Европарламент в июне 2024 года. Она занимала должность министра юстиции с 2019 года.

Варгу в правительстве заменит Бенце Тужон, то есть все 14 министерских должностей в Венгрии теперь за мужчинами.

По данным Euronews, по состоянию на 1 августа чуть более 33% министерских должностей в Евросоюзе занимают женщины.

Если отбросить премьер-министров, заместителей министров и государственных секретарей, то самый высокий "женский показатель" – у Финляндии. Две трети нового правого правительства там составляют женщины.

В Нидерландах, Испании, Бельгии, Португалии и Австрии 50% или более женщин возглавляют министерства. К странам, близким к паритету, относятся Швеция, Германия и Франция.

В то же время Мальта, Чехия и Польша имеют менее 15% женщин-министров и поэтому оказались в конце рейтинга вместе с Венгрией.

Напомним, Европейская комиссия в начале июля опубликовала четвертый ежегодный отчет по верховенству права, в котором раскритиковала Венгрию, а также Польшу, за недостатки демократии.

Ранее в марте Европейский парламент проголосовал за новые правила для преодоления гендерного разрыва в оплате труда.