В Греции хотят существенно ужесточить штрафы за поджоги

В правительстве Греции заявили о намерениях существенно ужесточить штрафы для поджигателей после подтверждений, что причиной многих из последних лесных пожаров стали поджоги.

Об этом сообщает агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Вассилис Кикилиас заявил, что штрафы для поджигателей могут вырасти до 30 тысяч евро и более, а за повторный поступок допускают удвоение штрафа и взыскание компенсаций за средства, потраченные на ликвидацию последствий.

30-тысячный штраф означал бы десятикратный рост нынешнего минимального штрафа в 300 евро, тогда как действующая максимальная санкция за поджог – 5 тысяч евро.

На прошлой неделе премьер Кириакос Мицотакис заявил, что причиной многих лесных пожаров в Греции стали поджоги.

Напомним, на греческом острове Родос из-за масштабных пожаров пришлось эвакуировать около 20 тысяч местных жителей и туристов. На острове объявляли чрезвычайное положение.

Только в течение одних суток 29 июля в Греции одновременно тушили более 50 лесных пожаров.