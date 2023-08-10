На Кипре лекарствами от Covid-19 для людей начинают спасать котов

Ветеринары на Кипре начинают использовать разработанные для людей лекарства от Covid-19 для кошек, поскольку распространение кошачьего штамма коронавируса на острове стало большой проблемой.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Вспышка кошачьего коронавируса на Кипре впервые заметили в январе в столице Никосии. В последующие несколько месяцев она распространилась по всей территории страны. Эпидемия достигла таких размахов, что есть случаи заболевания даже среди кошек, которых не выпускают на улицу.

Решение выделить лекарства для спасения кошек приняли после тревожного роста на острове заболевания кошек инфекционным перитонитом, что является осложнением кошачьего штамма коронавируса. Без лечения последствия почти всегда летальные.

Ветслужбы Кипра получили первые партии лекарств со склада в Международный день кошек.

Всего для спасения кошек на Кипре выделили 80 тысяч доз лекарств.

Хотя мутировавший кошачий коронавирус не может передаваться человеку, действующее вещество в таблетках от Covid-19 – молнупиравир – показало положительные результаты и для лечения кошек.

В Польше ранее сообщали о многочисленных случаях гибели кошек, возможно от птичьего гриппа.

Как известно, с завершением пандемии многим странам Европы приходится утилизировать миллионы доз вакцины от коронавируса и другие медицинские средства.