Непогода в Литве сломала более 50 тысяч деревьев

На этой неделе ураган в Литве повалил более 50 тысяч деревьев в лесах, лесоводы до сих пор ликвидируют последствия стихии.

Об этом сообщило в четверг Государственное предприятие лесного хозяйства (VMU), пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Больше всего деревьев ураган вырвал с корнями в северной части страны. Ориентировочный объем сломанной древесины, подлежащей вывозу, составляет около 30 тысяч кубометров.

ФОТО: VMU

Лесоводы сейчас ликвидируют последствия урагана и предупреждают, что сильный ветер может привести к слому больших деревьев и падению веток, что делает особенно опасным хождение в лесу, стояние или парковку автомобилей под высокими деревьями

"6-7 августа по всей Литве прошел сильный ураган, который нанес ущерб не только населению, инфраструктуре городов, но и лесам. По нашим оценкам, было повреждено до 2 тысяч гектаров лесов. В некоторых местах были сломаны или выкорчеваны отдельные деревья, а в других – полностью уничтожены несколько гектаров", – рассказывает Валдас Каубре, генеральный директор VMU.

По словам главы VMU, первоочередной задачей сейчас является расчистка дорог, заваленных деревьями.

Еловые леса больше всего страдают от сильных ветров, поскольку ели имеют неглубокие корни и их легко выкорчевывать. Зато сосновые леса более устойчивы из-за более прочных и глубоких корней. Однако сосны чаще ломаются пополам под действием сильного ветра.

На этой неделе в Литву после 30-градусной жары пришли грозы со шквальным ветром, в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.

В литовском городе Жагаре во время урагана погибла женщина. Ее придавило дерево, под которым она стояла.