Працівники Мінфіну Румунії влаштували протест через плани економії уряду

Працівники Міністерства фінансів Румунії вийшли на протест проти урядового плану скорочення витрат, що є рідкісним проявом непокори службовців через політику жорсткої економії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Понад 100 співробітників припинили роботу і зібралися біля дверей міністра фінансів Марселя Болоша. Він відповідає за розробку заходів зі скорочення державних витрат і збільшення доходів, щоб запобігти перевищенню цільового показника бюджетного дефіциту. Це може призвести до втрати вкрай необхідних коштів Європейського Союзу.

"Людям увірвався терпець, і всі це бачать. Ми попередили уряд, прем'єр-міністра і міністра фінансів, що такі незаплановані протести можуть статися, якщо вони продовжать ці заходи, ні з ким не порадившись", – сказав Васіле Маріка, лідер профспілки державних службовців, в інтерв'ю місцевій телекомпанії Digi24 TV.

За словами Маріки, в інших містах співробітники національної податкової служби також влаштували несанкціоновані зупинки роботи.

Керівна коаліція ще не завершила підготовку свого плану зі скорочення витрат за рахунок скорочення робочих місць і премій для державних службовців та збільшення доходів за рахунок підвищення деяких податків.

Але окремі групи, починаючи від власників бізнесу і закінчуючи профспілками працівників охорони здоров'я, розкритикували цю ініціативу, а працівники погрожують влаштувати загальнонаціональні страйки наступного місяця.

Бюджетний дефіцит Румунії збільшився після першого півріччя через уповільнення збору доходів і зростання витрат. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку дав зрозуміти, що мета скорочення дефіциту до граничного рівня ЄС у 3% від валового внутрішнього продукту наступного року може опинитися під загрозою.

Нагадаємо, в липні у Румунії виникла політична криза через нелюдські умови в будинках для літніх людей.

15 червня в Румунії змінився уряд після того, як посаду прем’єра за ротаційним принципом перейняв Марчела Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії з керівної коаліції.