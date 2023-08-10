Работники Минфина Румынии устроили протест из-за планов экономии правительства

Работники Министерства финансов Румынии вышли на протест против правительственного плана сокращения расходов, что является редким проявлением неповиновения служащих из-за политики жесткой экономии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Более 100 сотрудников прекратили работу и собрались у дверей министра финансов Марселя Болоша. Он отвечает за разработку мер по сокращению государственных расходов и увеличению доходов, чтобы предотвратить превышение целевого показателя бюджетного дефицита. Это может привести к потере крайне необходимых средств Европейского Союза.

"У людей лопнуло терпение, и все это видят. Мы предупредили правительство, премьер-министра и министра финансов, что такие незапланированные протесты могут произойти, если они продолжат эти меры, ни с кем не посоветовавшись", – сказал Василе Марика, лидер профсоюза государственных служащих, в интервью местной телекомпании Digi24 TV.

По словам Марики, в других городах сотрудники национальной налоговой службы также устроили несанкционированные остановки работы.

Правящая коалиция еще не завершила подготовку своего плана по сокращению расходов за счет сокращения рабочих мест и премий для государственных служащих и увеличения доходов за счет повышения некоторых налогов.

Но отдельные группы, начиная от владельцев бизнеса и заканчивая профсоюзами работников здравоохранения, раскритиковали эту инициативу, а работники угрожают устроить общенациональные забастовки в следующем месяце.

Бюджетный дефицит Румынии увеличился после первого полугодия из-за замедления сбора доходов и роста расходов. Премьер-министр Марчел Чолаку дал понять, что цель сокращения дефицита до предельного уровня ЕС в 3% от валового внутреннего продукта в следующем году может оказаться под угрозой.

Напомним, в июле в Румынии возник политический кризис из-за нечеловеческих условий в домах престарелых.

15 июня в Румынии сменилось правительство после того, как должность премьера по ротационному принципу получил Марчела Чолаку, лидер Социал-демократической партии из правящей коалиции.