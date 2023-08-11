Правляча партія Польщі розкрила перше з питань, які хочуть винести на референдум

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" розкрила перше з питань, які хочуть винести на референдум разом із питанням про міграційну політику.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці у п’ятницю ПіС опублікувала відповідне відеозвернення лідера Ярослава Качинського. З нього випливає, що першим запитанням буде "Чи підтримуєте ви продаж підприємств у державній власності?".

Раніше цього тижня з’явилися чутки про те, що на референдум паралельно з виборами думають винести 3-4 питання, а не лише міграційне. У ПіС натякали, що це можуть бути також питання про пенсійний вік та "конкретні питання, спрямовані безпосередньо на фермерів".

Як відомо, вибори до Сейму та Сенату за рішенням президента Анджея Дуди відбудуться 15 жовтня. Влада вирішила одночасно з ними провести референдум щодо міграційної політики та схвалила для цього зміни до законодавства.

За результатами опитування, що проводилося у липні на замовлення RMF FM, у референдумі щодо політики розподілу мігрантів збираються брати участь 60% поляків.

Давніше опитування у червні свідчило, що 41% вважають такий референдум непотрібним і приблизно половина респондентів – потрібним.

Нагадаємо, у червні країни ЄС узгодили позицію для переговорів з Європарламентом про новий пакет законодавства щодо міграції та притулку, де серед іншого йдеться про "обов’язкову солідарність" країн, оскільки міграційне навантаження на різні країни союзу непропорційне.

Проєкт передбачає, що кожна країна має щорічно приймати мінімальну кількість мігрантів, а у разі небажання робити це має сплатити 20 тисяч євро за кожну особу, або надавати "оперативну допомогу". Рішення затверидили попри спротив Польщі та Угорщини.

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