Правящая партия Польши раскрыла первый из вопросов, которые хотят вынести на референдум

Правящая партия Польши "Право и справедливость" раскрыла первый из вопросов, которые хотят вынести на референдум вместе с вопросом о миграционной политике.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром в пятницу ПиС опубликовала соответствующее видеообращение лидера Ярослава Качиньского. Из него следует, что первым вопросом будет "Поддерживаете ли вы продажу предприятий в государственной собственности?".

Ранее на этой неделе появились слухи о том, что на референдум параллельно с выборами думают вынести 3-4 вопроса, а не только миграционный. В ПиС намекали, что это могут быть также вопросы о пенсионном возрасте и "конкретные вопросы, направленные непосредственно на фермеров".

Как известно, выборы в Сейм и Сенат по решению президента Анджея Дуды состоятся 15 октября. Власти решили одновременно с ними провести референдум по миграционной политике и одобрили для этого изменения в законодательство.

По результатам опроса, который проводился в июле по заказу RMF FM, в референдуме по политике распределения мигрантов собираются участвовать 60% поляков.

Более давний опрос в июне свидетельствовал, что 41% считают такой референдум ненужным и примерно половина респондентов – нужным.

Напомним, в июне страны ЕС согласовали позицию для переговоров с Европарламентом о новом пакете законодательства по миграции и убежища, где среди прочего говорится об "обязательной солидарности" стран, поскольку миграционная нагрузка на разные страны союза непропорциональна.

Проект предусматривает, что каждая страна должна ежегодно принимать минимальное количество мигрантов, а в случае нежелания делать это должна заплатить 20 тысяч евро за каждого человека, или предоставлять "оперативную помощь". Решение утвердили несмотря на сопротивление Польши и Венгрии.

Смотрите также новый видеоблог ЕвроПравды о последнем напряжении в отношениях Украины и Польши и как на это влияют предстоящие польские выборы.