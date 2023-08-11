Пожар на силосах с зерном возле порта Ла-Рошели придется тушить несколько дней

Ликвидация пожара на силосах с зерном рядом с французским портом Ла-Рошель может занять несколько дней.

Об этом сообщает FranceBleu, пишет "Европейская правда".

В префектуре департамента Приморская Шаранта объявили, что распространение огня сдержали, но на окончательную ликвидацию возгорания понадобится несколько суток.

La Rochelle – Police municipale

На месте продолжают работу около 50 пожарных, для них доставили 72-метровую лестницу, чтобы упростить тушение на 50-метровой высоте.

В каждом из четырех силосов, которые охватил пожар, хранится по 8 тонн зерна, до которых пламя не успело добраться. Их планируют отгрузить, как только это станет безопаснее, и перевезти на хранение в порт.

Район пожара остается перекрытым в радиусе 100 метров.

Напомним, пожар вспыхнул около 8 утра в четверг в одном из силосов, принадлежащем Sica Atlantique, и распространился еще на три. Предварительно считают, что возгорание происходит от механизма подъема и транспортировки зерна внутри силоса.

В Вильнюсе на этой неделе тушили пожар на предприятии переработки вторсырья, а в Нидерландах счастливо завершилась история грузового судна с тысячами авто, которое загорелось в море.