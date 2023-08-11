У Словаччині затримали ексглаву поліції, який балотується від проросійської партії

Колишнього начальника поліції Словаччини Тібора Гашпара заарештували у п'ятницю співробітники Національного кримінального агентства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

На дострокових виборах у вересні Гашпар балотується від проросійської партії Smer експрем'єр-міністра Роберта Фіцо. Він дев’ятий у виборчому списку партії.

Арешт батька підтвердив син Гашпара Павол, який назвав ці події "передвиборчим цирком". Фіцо, у свою чергу, заговорив про напад на Smer. Він розкритикував прем'єр-міністра Людовіта Одора і президентку Зузану Чапутову, заявивши, що вони мали знати про дії поліції і, на думку Фіцо, глава держави повинна була дати своє схвалення на арешт.

Причиною затримання Гашпара називають корупцію. "Колишній начальник поліції фігурує у справі "Чистилища" і майже рік провів у слідчому ізоляторі", – нагадує Aktuality. Роман Шталь, колишній високопоставлений поліцейський, також був затриманий за корупцію.

Справа "Чистилища" стосується підозри, що за часів Гашпара і міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка поліція зазнавала мафіозних впливів з боку олігарха, близького до Smer і родича Гашпара, Норберта Бьодьора.

Гашпар очолював поліцію з 2012 по 2018 рік. Він пішов у відставку в травні 2018 року, через кілька місяців після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про проросійські настрої у Словаччині дивіться у відео ЄвроПравди.