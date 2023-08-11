В Словакии задержали экс-главу полиции, который баллотируется от пророссийской партии

Бывшего начальника полиции Словакии Тибора Гашпара арестовали в пятницу сотрудники Национального уголовного агентства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

На досрочных выборах в сентябре Гашпар баллотируется от пророссийской партии Smer экс-премьер-министра Роберта Фицо. Он девятый в избирательном списке партии.

Арест отца подтвердил сын Гашпара Павол, который назвал эти события "предвыборным цирком". Фицо, в свою очередь, заговорил о нападении на Smer. Он раскритиковал премьер-министра Людовита Одора и президента Зузану Чапутову, заявив, что они должны были знать о действиях полиции и, по мнению Фицо, глава государства должна была дать свое одобрение.

Причиной задержания Гашпара называют коррупцию. "Бывший начальник полиции фигурирует в деле "Чистилища" и почти год провел в следственном изоляторе", – напоминает Aktuality. Роман Шталь, бывший высокопоставленный полицейский, также был задержан за коррупцию.

Дело "Чистилища" касается подозрения, что во времена Гашпара и министра внутренних дел Роберта Калиняка полиция подвергалась мафиозным влияниям со стороны олигарха, близкого к Smer и родственника Гашпара, Норберта Бьодьора.

Гашпар возглавлял полицию с 2012 по 2018 год. Он ушел в отставку в мае 2018 года, через несколько месяцев после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

О пророссийских настроениях в Словакии смотрите в видео ЕвроПравды.