Миграция в ЕС: количество незаконных пересечений границы самое высокое с 2016 года

Пограничное агентство ЕС Frontex заявило, что за первые 7 месяцев 2023 года в страны Евросоюза незаконно пытались попасть 176 100 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении агентства.

Это самый высокий показатель незаконных пересечений за этот период с 2016 года. Только в июле Frontex зарегистрировал 42 700 таких пересечений. По сравнению с тем же месяцем прошлого года это на 19% больше.

Согласно информации агентства, более половины пересечений границы ЕС (89 047) были осуществлены на маршруте через центральное Средиземноморье, то есть из Ливии и Туниса через Сицилию и Мальту. Здесь количество пересечений увеличилось более чем вдвое.

По данным Frontex, рост миграционного давления на этом маршруте может продолжиться в ближайшие месяцы, поскольку контрабандисты предлагают более низкие цены за проезд по Средиземному морю ввиду жесткой конкуренции между преступными группировками.

На всех других маршрутах, однако, количество попыток несанкционированного пересечения уменьшилось. Это касается и маршрута через Западные Балканы, который уступил лишь маршруту через Центрально-Средиземноморский проход, где было выявлено 52 200 случаев нелегального пересечения.

Здесь снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 26%. Frontex связывает это с более строгими визовыми правилами в балканских странах.

В июне сообщалось, что количество мигрантов, отправляющихся в опасное путешествие через Средиземное море из Ливии к берегам стран ЕС, в 2023 году выросло на 600%.

Напомним, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.