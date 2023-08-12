У Польщі розкрили друге питання, яке планують винести на референдум

Партія влади Польщі "Право і справедливість" розкрила друге запитання, яке хочуть винести на референдум разом із питанням про міграційну політику.

Запитання опублікували у соцмережах політсили у суботу, повідомляє "Європейська правда".

На опублікованому відео колишня глава уряду, а нині євродепутатка від "ПіС" Беата Шидло представила друге питання референдуму.

Запитання звучить так: "Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків?".

Оголошуючи запитання, Шидло розкритикувала минулу владу, яка нині перебуває в опозиції. "Туск і "Громадянська платформа" багато говорять про жінок, і вони змушували їх працювати майже до смерті. Те саме стосується чоловіків", – заявила вона.

✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Drugie pytanie będzie brzmiało 👇#PolacyDecydują pic.twitter.com/Qcu7w5XHZ3 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 12, 2023

Також у ролику фігурує архівний запис експрезидента Броніслава Коморовського, який сказав, що не було потреби підвищувати пенсійний вік, і запис Дональда Туска, який підтвердив, що уряд прийняв законопроєкт про підвищення пенсійного віку.

На думку деяких експертів, якщо зберегти мінімальний пенсійний вік у Польіщ на сьогоднішньому рівні – 60 років для жінок і 65 років для чоловіків – то через кілька десятиліть більшість пенсіонерів зможуть розраховувати максимум на мінімальну виплату.

Референдум, який відбудеться 15 жовтня, у день парламентських виборів, спершу мав стосуватись примусового розселення мігрантів. Проте "Право і Справедливість", щоб ще більше підсилити меседж і розпалити соціальні емоції, має намір поставити не одне, а три-чотири запитання.

Першим питанням референдуму буде "Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?".

Наступні два питання "ПіС" розкриє найближчими днями — 13 і 14 серпня.

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