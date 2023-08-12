В Польше раскрыли второй вопрос, который планируют вынести на референдум
Партия власти Польши "Право и справедливость" раскрыла второй вопрос, который хотят вынести на референдум вместе с вопросом о миграционной политике.
Вопрос опубликовали в соцсетях политсилы в субботу, сообщает "Европейская правда".
На опубликованном видео бывшая глава правительства, а ныне евродепутат от "ПиС" Беата Шидло представила второй вопрос референдума.
Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?".
Объявляя вопрос, Шидло раскритиковала прошлую власть, которая сейчас находится в оппозиции. "Туск и "Гражданская платформа" много говорят о женщинах, и они заставляли их работать почти до смерти. То же самое касается мужчин", – заявила она.
✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Drugie pytanie będzie brzmiało 👇#PolacyDecydują pic.twitter.com/Qcu7w5XHZ3— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 12, 2023
Также в ролике фигурирует архивная запись экс-президента Бронислава Коморовского, который сказал, что не было необходимости повышать пенсионный возраст, и запись Дональда Туска, который подтвердил, что правительство приняло законопроект о повышении пенсионного возраста.
По мнению некоторых экспертов, если сохранить минимальный пенсионный возраст в Польше на сегодняшнем уровне – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин – то через несколько десятилетий большинство пенсионеров смогут рассчитывать максимум на минимальную выплату.
Референдум, который состоится 15 октября, в день парламентских выборов, сначала должен был касаться принудительного расселения мигрантов. Однако "Право и Справедливость", чтобы еще больше усилить месседж и разжечь социальные эмоции, намерена поставить не один, а три-четыре вопроса.
Первым вопросом референдума будет "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?".
Следующие два вопроса "ПиС" раскроет в ближайшие дни – 13 и 14 августа.
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