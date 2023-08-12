В Польше раскрыли второй вопрос, который планируют вынести на референдум

Партия власти Польши "Право и справедливость" раскрыла второй вопрос, который хотят вынести на референдум вместе с вопросом о миграционной политике.

Вопрос опубликовали в соцсетях политсилы в субботу, сообщает "Европейская правда".

На опубликованном видео бывшая глава правительства, а ныне евродепутат от "ПиС" Беата Шидло представила второй вопрос референдума.

Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?".

Объявляя вопрос, Шидло раскритиковала прошлую власть, которая сейчас находится в оппозиции. "Туск и "Гражданская платформа" много говорят о женщинах, и они заставляли их работать почти до смерти. То же самое касается мужчин", – заявила она.

✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Drugie pytanie będzie brzmiało 👇#PolacyDecydują pic.twitter.com/Qcu7w5XHZ3 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 12, 2023

Также в ролике фигурирует архивная запись экс-президента Бронислава Коморовского, который сказал, что не было необходимости повышать пенсионный возраст, и запись Дональда Туска, который подтвердил, что правительство приняло законопроект о повышении пенсионного возраста.

По мнению некоторых экспертов, если сохранить минимальный пенсионный возраст в Польше на сегодняшнем уровне – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин – то через несколько десятилетий большинство пенсионеров смогут рассчитывать максимум на минимальную выплату.

Референдум, который состоится 15 октября, в день парламентских выборов, сначала должен был касаться принудительного расселения мигрантов. Однако "Право и Справедливость", чтобы еще больше усилить месседж и разжечь социальные эмоции, намерена поставить не один, а три-четыре вопроса.

Первым вопросом референдума будет "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?".

Следующие два вопроса "ПиС" раскроет в ближайшие дни – 13 и 14 августа.

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