Залужний в Україні зустрівся з керівником Штабу оборони Британії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", – йдеться у повідомленні.

За словами Залужного, разом із Радакіном вони провели роботу на одному із пунктів управління.

"Детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

За даними CNN, на основі поточної ситуації на полі бою західні посадовці починають вважати малоймовірним великий успіх сил оборони України, який би серйозно змінив ситуацію.