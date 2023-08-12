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Залужный в Украине встретился с руководителем Штаба обороны Британии

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Суббота, 12 августа 2023, 17:45

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", – говорится в сообщении.

 

По словам Залужного, вместе с Радакином они провели работу на одном из пунктов управления.

"Подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные потребности украинского войска", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

По данным CNN, на основе текущей ситуации на поле боя западные чиновники начинают считать маловероятным большой успех сил обороны Украины, который бы серьезно изменил ситуацию.



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