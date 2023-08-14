В Нидерландах министр впервые уйдет в декретный отпуск

Министр из правительства Нидерландов в конце года уйдет в длительный отпуск в связи с рождением ребенка, что станет первым таким случаем для страны.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В понедельник министр внешней торговли и сотрудничества развития Лизье Шрайнемахер объявила, что в конце года возьмет отпуск продолжительностью несколько месяцев в связи с рождением ребенка.

Для Нидерландов это первый такой случай.

"Но было бы хорошо, чтобы такие вещи стали нормой. Если мы хотим, чтобы политика и другие высокие должности были привлекательным и приемлемым местом для молодых женщин, следует позаботиться, чтобы это было возможным и это было нормально", – отметила Шрайнемахер.

Она добавила, что продолжит работать как обычно столько, сколько ей это будет позволять физическое состояние. Министр рассчитывает начать декретный отпуск уже после внеочередных парламентских выборов, которые состоятся в ноябре, передав обязанности коллеге. Если на момент завершения ее отпуска нового правительства еще не сформируют, она продолжит работу как временный министр. Шрайнемахер не включена в списки своей партии VVD и не будет бороться за место в новом парламенте.

Напомним, в Европарламенте требуют разрешить голосовать женщинам-депутатам во время декретного отпуска.

Как известно, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его последняя четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину