Як обрання президента Латвії дало старт новій політичній кризі в країні

У дружній нам Латвії розпалася парламентська коаліція – наприкінці минулого тижня це стало остаточно зрозуміло.

Тепер на Латвію чекають нова коаліціада та створення нового уряду.

Політична криза здатна ослабити голос Риги у зовнішньополітичних питаннях, що явно не на користь Києву.

Про те, як Латвія увійшла у політичну кризу і якою може бути нова коаліція, читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Токсичний олігарх отримує вплив на Латвію: чим загрожує політична криза у друзів України.

31 травня Сейм Латвії голосував за кандидатуру нового президента країни.

Партія прем’єр-міністра Кріш’яніса Каріньша "Нова єдність" досить несподівано внесла на цю посаду кандидатуру свого однопартійця – міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса, який є відкритим гомосексуалом.

А партії-партнери "Нової єдності" (особливо "Нацоб’єднання") позиціонують себе як правих консерваторів. Не дивлячись на це, голоса для обрання Рінкевичса несподівано знайшлися.

Замість двох коаліційних партій необхідні голоси додали дві опозиційні – Партія зелених та селян та "Прогресивні".

Таке голосування можна вважати початком глибокої кризи всередині коаліції.

Адже стало зрозумілим, що партія прем’єра знайшла собі нову коаліцію. Тим більше, що "Новій єдності" від самого початку було непросто у коаліції із правоконсерваторами.

Взявши паузу майже на два місяці, в останні дні події знову почали рухатися.

Для початку прем’єр Каріньш заявив, що тривалі консультації не дали можливість говорити про розширення коаліції. А тому він вважає за доцільне створення нової коаліції – тепер із Партією зелених та селян та "Прогресивними".

Щоправда, після консультацій із президентом глава уряду несподівано погодився на збереження чинної коаліції, проте за умови згоди партнерів на низку умов.

Відповідь на цей де-факто ультиматум партнери по коаліції мали дати у п’ятницю, 11 серпня.

Хоч вони і не дали прямої відповіді про згоду на озвучені прем’єром умови, проте заявляли, що налаштовані на збереження чинної коаліції.

Втім, за результатами переговорів Каріньш заявив, що домовитися не вдалося і тепер він планує розпочати переговори про створення нової коаліції, в якій він також збирається залишитися прем’єром.

Запропонований формат нової коаліції виглядає дещо дивним.

Найменше питань щодо входження до коаліції "Прогресивних" – ця політична сила виглядає найбільш ідеологічно близькою до "Нової єдності".

Інша справа – Партія зелених та селян, адже ця політична сила має дуже токсичний імідж.

Вважається, що ключові рішення у ній належать не формальному керівництву, а мільйонеру та колишньому меру Венспілса Айварсу Лембергсу.

Потенційна коаліція матиме перевагу лише в один мандат, що робить таку більшість дуже нестабільною.

У такій ситуації ширяться оцінки, що нова коаліція не триватиме довго і що незабаром на Латвію чекає нова політична криза, що може завершитися достроковими виборами.

Сценарій, який може виявитися вкрай неприємним для України.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Токсичний олігарх отримує вплив на Латвію: чим загрожує політична криза у друзів України.