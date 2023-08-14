Как избрание президента Латвии дало старт новому политическому кризису в стране

В дружественной нам Латвии распалась парламентская коалиция – в конце прошлой недели это стало окончательно ясно.

Теперь Латвию ждут новая коалициада и создание нового правительства.

Политический кризис способен ослабить голос Риги во внешнеполитических вопросах, что явно не на пользу Киеву.

О том, как Латвия вошла в политический кризис и какой может быть новая коалиция, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Токсичный олигарх получает влияние на Латвию: чем грозит политический кризис у друзей Украины.

31 мая Сейм Латвии голосовал за кандидатуру нового президента страны.

Партия премьер-министра Кришьяниса Кариньша "Новое единство" довольно неожиданно внесла на эту должность кандидатуру своего однопартийца – министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса, который является открытым гомосексуалом.

А партии-партнеры "Нового единства" (особенно "Нацобъединение") позиционируют себя как правых консерваторов. Несмотря на это, голоса для избрания Ринкевичса неожиданно нашлись.

Вместо двух коалиционных партий необходимые голоса добавили две оппозиционные – Партия зеленых и крестьян и "Прогрессивные".

Такое голосование можно считать началом глубокого кризиса внутри коалиции.

Ведь стало понятно, что партия премьера нашла себе новую коалицию. Тем более, что "Новому единству" с самого начала было непросто в коалиции с правоконсерваторами.

Взяв паузу почти на два месяца, в последние дни события снова начали двигаться.

Для начала премьер Кариньш заявил, что длительные консультации не дали возможность говорить о расширении коалиции. Поэтому он считает целесообразным создание новой коалиции – теперь с Партией зеленых и крестьян и "Прогрессивными".

Правда, после консультаций с президентом глава правительства неожиданно согласился на сохранение действующей коалиции, однако при условии согласия партнеров на ряд условий.

Ответ на этот де-факто ультиматум партнеры по коалиции должны были дать в пятницу, 11 августа.

Хотя они и не дали прямого ответа о согласии на озвученные премьером условия, однако заявляли, что настроены на сохранение действующей коалиции.

Впрочем, по результатам переговоров Кариньш заявил, что договориться не удалось и теперь он планирует начать переговоры о создании новой коалиции, в которой он также собирается остаться премьером.

Предложенный формат новой коалиции выглядит несколько странным.

Меньше всего вопросов относительно вхождения в коалицию "Прогрессивных" – эта политическая сила выглядит наиболее идеологически близкой к "Новому единству".

Другое дело – Партия зеленых и крестьян, ведь эта политическая сила имеет очень токсичный имидж.

Считается, что ключевые решения в ней принадлежат не формальному руководству, а миллионеру и бывшему мэру Венспилса Айварсу Лембергсу.

Потенциальная коалиция будет иметь преимущество только в один мандат, что делает такое большинство очень нестабильным.

В такой ситуации распространяются оценки, что новая коалиция не продлится долго и что вскоре Латвию ждет новый политический кризис, который может завершиться досрочными выборами.

Сценарий, который может оказаться крайне неприятным для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Токсичный олигарх получает влияние на Латвию: чем грозит политический кризис у друзей Украины.