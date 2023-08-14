На Сицилії призупинив роботу аеропорт Катанії через виверження вулкана Етна

У понеділок, 14 серпня, аеропорт Катанії, що на італійському острові Сицилія, призупинив роботу через виверження вулкана Етна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Sac, компанія, яка керує міжнародним аеропортом імені Вінченцо Белліні, оголосила, що польоти будуть призупинені до 13:00 (14:00 за Києвом).

Етна на італійському острові Сицилія є одним із найактивніших вулканів у світі з частими виверженнями, як великими, так і малими.

Вулкан є одним з найвищих у Європі.

У травні було припинено авіасполучення з містом Катанія на сході Сицилії після того, як виверження вулкана Етна викинуло вулканічний попіл на злітно-посадкові смуги аеропорту.

У липні в Ісландії тисячі туристів приходили подивитися на виверження вулкана біля Рейк'явіка.