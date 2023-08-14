На Сицилии аэропорт Катании приостановил работу из-за извержения вулкана Этна

В понедельник, 14 августа, аэропорт Катании, что на итальянском острове Сицилия, приостановил работу из-за извержения вулкана Этна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Sac, компания, управляющая международным аэропортом имени Винченцо Беллини, объявила, что полеты будут приостановлены до 13:00 (14:00 по Киеву).

Этна на итальянском острове Сицилия является одним из самых активных вулканов в мире с частыми извержениями, как большими, так и малыми.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе.

В мае было прекращено авиасообщение с городом Катания на востоке Сицилии после того, как извержение вулкана Этна выбросило вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы аэропорта.

В июле в Исландии тысячи туристов приходили посмотреть на извержение вулкана возле Рейкьявика.