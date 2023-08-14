Коаліційна партія Фінляндії, яка зараз перебуває при владі, вирішила висунути колишнього прем'єр-міністра Александера Стубба кандидатом у президенти країни.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем'єр-міністр і голова партії Петтері Орпо, інформує Yle.

За словами лідера політичної сили, Стубб "явно найсильніший" із кандидатів партії, тому та "займеться його просуванням".

Сам експрем'єр Фінляндії заявляв про готовність розглянути можливість участі у виборах президента. Зараз він працює професором університету у Флоренції (Італія).

Раніше фінська ультраправа партія "Справжні фіни", яка також входить до урядової коаліції, на партійному з'їзді в Тампере одноголосно обрала спікера парламенту Юссі Халла-ахо своїм кандидатом у президенти.

Нагадаємо, на початку січня на той час голова комісії у закордонних справах парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо замовив через український сервіс SignMyRocket напис на артилерійському снаряді, пояснивши це сприянням убивству російських військових.

Після цього, за інформацією видання Iltalehti, на допис Халли-ахо поскаржились уповноваженому з прав людини через використання мови ворожнечі.

Юссі Халла-ахо також вважає, що Фінляндія повинна прагнути до виходу з Європейського Союзу в довгостроковій перспективі, але вторгнення Росії в Україну означає, що європейська єдність має бути пріоритетом на цей момент.