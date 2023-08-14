Коалиционная партия Финляндии, которая сейчас находится у власти, решила выдвинуть бывшего премьер-министра Александера Стубба кандидатом в президенты страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр и председатель партии Петтери Орпо, информирует Yle.

По словам лидера политической силы, Стубб "явно самый сильный" из кандидатов партии, поэтому та "займется его продвижением".

Сам экс-премьер Финляндии заявлял о готовности рассмотреть возможность участия в выборах президента. Сейчас он работает профессором университета во Флоренции (Италия).

Ранее финская ультраправая партия "Настоящие финны", которая также входит в правительственную коалицию, на партийном съезде в Тампере единогласно избрала спикера парламента Юсси Халла-ахо своим кандидатом в президенты.

Напомним, в начале января в то время председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заказал через украинский сервис SignMyRocket надпись на артиллерийском снаряде, объяснив это содействием убийству российских военных.

После этого, по информации издания Iltalehti, на сообщение Халла-ахо пожаловались уполномоченному по правам человека из-за использования языка вражды.

Юсси Халла-ахо также считает, что Финляндия должна стремиться к выходу из Европейского Союза в долгосрочной перспективе, но вторжение России в Украину означает, что европейское единство должно быть приоритетом на данный момент.