В Чехии ликвидируют крупный пожар: пострадали пятеро пожарных

В чешском регионе Бероун возле трассы D5 произошел крупный пожар из-за возгорания цеха по производству пластмасс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Novinky.

В результате пожара, из-за которого объявили самый высокий уровень опасности, пострадали пятеро пожарных. Полиции пришлось перекрыть участок автострады.

Как сообщила пресс-секретарь спасателей Моника Новакова, "один из пожарных получил небольшой ожог плеча, у четырех других обезвоживание и перегрев тела".

Сообщается, что на месте пожара работают 33 единицы пожарной техники. Кроме того, пожарным помогает арендованный вертолет Black Hawk.

S hašením pomáhá také vrtulník Black Hawk. pic.twitter.com/b5pO9Rwt0M — HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) August 14, 2023

По словам представителя пожарных Яна Сикоры, зал, где бушует огонь, уже завалился. Он также не исключил, что горение распространится на другие залы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара пятиэтажного дома в историческом центре французского города Грасс (департамент Приморские Альпы), который произошел в воскресенье утром 13 августа.

Перед этим вспыхнул пожар в хранилищах с зерном рядом с французским портом Ла-Рошель, который пришлось тушить несколько дней.

В Вильнюсе ранее тушили пожар на предприятии переработки вторсырья.