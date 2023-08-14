Хутрові ферми по всій Фінляндії проінспектують через ризик пташиного грипу

Фінське управління з безпеки харчових продуктів оголосило про плани перевірити понад 400 хутрових ферм по всій Фінляндії через занепокоєння щодо поширення пташиного грипу.

Про це повідомила фінська телерадіокомпанія Yle, пише "Європейська правда".

"Пташиний грип є небезпечним захворюванням на хутрових фермах, оскільки він може мутувати в хворобу, яка може інфікувати людей. Цього ще не сталося, але ризик існує. Ми хочемо переконатися, що не залишилося жодного вірусу, який міг би мутувати", – розповів Терхі Лааксонен, директор департаменту охорони здоров'я і благополуччя тварин, що входить до складу відомства.

Наразі хутрові ферми перевіряють в індивідуальному порядку, і, як правило, лише тоді, коли є підстави підозрювати зараження пташиним грипом.

Ферму також можуть перевірити, якщо вона пов'язана з іншою фермою, де було підтверджено зараження пташиним грипом, або якщо вона розташована в районі, де було зафіксовано велику кількість випадків зараження.

Загальнонаціональні перевірки всіх хутрових ферм розпочнуться наступного місяця і, ймовірно, триватимуть до пізньої осені через масштабність завдання.

Рішення поширити перевірки на кожну ферму не пов'язане з різким збільшенням кількості інфекцій, а навпаки: поширення випадків знизилося після того, як досягло піку в липні.

Вірус виявили загалом на 24 звірофермах Фінляндії, 12 з яких отримали розпорядження про знищення звірів, 9 перебувають під наглядом, а 3 наразі проходять оцінку, чи потрібно приспати тварин.