Меховые фермы по всей Финляндии проинспектируют из-за риска птичьего гриппа

Финское управление по безопасности пищевых продуктов объявило о планах проверить более 400 пушных ферм по всей Финляндии из-за беспокойства относительно распространения птичьего гриппа.

Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle, пишет "Европейская правда".

"Птичий грипп является опасным заболеванием на пушных фермах, поскольку он может мутировать в болезнь, которая может инфицировать людей. Этого еще не произошло, но риск существует. Мы хотим убедиться, что не осталось ни одного вируса, который мог бы мутировать", – рассказал Терхи Лааксонен, директор департамента здравоохранения и благополучия животных, входящего в состав ведомства.

Сейчас пушные фермы проверяют в индивидуальном порядке, и, как правило, только тогда, когда есть основания подозревать заражение птичьим гриппом.

Ферму также могут проверить, если она связана с другой фермой, где было подтверждено заражение птичьим гриппом, или если она расположена в районе, где было зафиксировано большое количество случаев заражения.

Общенациональные проверки всех пушных ферм начнутся в следующем месяце и, вероятно, продлятся до поздней осени из-за масштабности задачи.

Решение распространить проверки на каждую ферму не связано с резким увеличением количества инфекций, а наоборот: распространение случаев снизилось после того, как достигло пика в июле.

Вирус обнаружили всего на 24 зверофермах Финляндии, 12 из которых получили распоряжение об уничтожении зверей, 9 находятся под наблюдением, а 3 сейчас проходят оценку, нужно ли усыпить животных.