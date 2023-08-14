Держдеп США: Навряд чи хтось заарештує Путіна, поки він президент

Посол США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя, представниця Держдепу Бет ван Скаак висловила сумнів у тому, що президент РФ Владімір Путін буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на посаді глави держави.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Бабелю", пише "Європейська правда".

Ван Скаак повторила свою давню тезу про те, що США підтримують ідею інтернаціоналізованого трибуналу, який буде частиною української судової системи. Такий трибунал, утім, не зможе подолати імунітету Путіна, поки він залишатиметься на посаді. Ван Скаак, однак, вважає, що главу РФ не заарештують, поки він обійматиме найвищу посаду в Росії.

"Навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави", – сказала Бет ван Скаак.

Водночас, вона зазначила, що "це не означає, що ви не можете розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших осіб у ланцюгу командування".

У відповідь на запитання про те, чи вартий зусиль трибунал, який не може подолати імунітету президента, представниця Держдепу відповіла ствердно.

"Безумовно вартий. У Росії є багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні. Вони обіймають вищі керівні посади, приймають рішення і керують діями, які і є російською агресією. Ці люди мають відповісти за злочин агресії, за будь-які воєнні злочини та звірства. Тому Спеціальна палата для розгляду звинувачень все одно має сенс", – сказала вона.

Разом з тим, ван Скаак підкреслила, що Україна повинна продовжувати розслідування проти Путіна, поки він при владі, та має бути готовою до швидких дій, якщо в Росії почнуться політичні трансформації і він втратить посаду та імунітет.

У липні помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший підтвердив, що США підтримують міжнародний трибунал, який ґрунтується на українському законодавстві, але включає концепції міжнародного права".

Раніше в інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.