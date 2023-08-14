Госдеп США: Вряд ли кто-то арестует Путина, пока он президент

Посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия, представитель Госдепа Бет ван Скаак выразила сомнение в том, что президент РФ Владимир Путин будет арестован за преступления в Украине, пока он остается на посту главы государства.

Об этом она заявила в интервью "Бабелю", пишет "Европейская правда".

Ван Скаак повторила свой давний тезис о том, что США поддерживают идею интернационализированного трибунала, который будет частью украинской судебной системы. Такой трибунал, впрочем, не сможет преодолеть иммунитет Путина, пока он будет оставаться на посту. Ван Скаак, однако, считает, что главу РФ не арестуют, пока он будет занимать высший пост в России.

"Вряд ли кто-то будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", – сказала Бет ван Скаак.

В то же время, она отметила, что "это не означает, что вы не можете начать расследование, подготовить обвинительные акты против него и других лиц в цепи командования".

В ответ на вопрос о том, стоит ли усилий трибунал, который не может преодолеть иммунитет президента, представитель Госдепа ответила утвердительно.

"Безусловно стоит. В России есть много других высокопоставленных чиновников, которые несут ответственность за войну в Украине. Они занимают высшие руководящие должности, принимают решения и руководят действиями, которые и являются российской агрессией. Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства. Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл", – сказала она.

Вместе с тем, ван Скаак подчеркнула, что Украина должна продолжать расследование против Путина, пока он у власти, и должна быть готова к быстрым действиям, если в России начнутся политические трансформации и он потеряет должность и иммунитет.

В июле помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший подтвердил, что США поддерживают международный трибунал, который основывается на украинском законодательстве, но включает концепции международного права".

Ранее в интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.