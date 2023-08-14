У ЄС росте виробництво морозива

Обсяг морозива, виробленого на території Європейського Союзу за 2022 рік, становив 3,2 мільярда літрів, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Такі дані в понеділок опублікував Євростат, повідомляє "Європейська правда".

Серед країн ЄС основним виробником морозива у 2022 році була Німеччина – на неї припали 620 мільйонів літрів морозива. Слідом за Німеччиною ідуть Франція (591 мільйон літрів) та Італія (571 мільйон літрів).

Як найбільший виробник в ЄС минулого року, морозиво в Німеччині також було найдешевше: в середньому воно коштувало 1,5 євро за літр. Натомість у Франції середня ціна літра морозива склала 1,9 євро, а в Італії – 2,3 євро.

Фото: Євростат

Найдорожче морозиво на території Євросоюзу продавалось в Австрії (середня ціна – 7 євро за літр), Данії (4,4 євро за літр) та Фінляндії (2,8 євро за літр).

У 2022-му найбільше морозива за межі ЄС продала Франція – 53 мільйона кілограмів, що становить 21% усього експорту Євросоюзу. Слідом ішли Нідерланди (17% від загального експорту за межі ЄС), Італія (13%), Німеччина (11%) і Бельгія (9%).

Загалом ЄС минулоріч експортував 250 мільйонів кілограмів морозива на суму 930 мільйонів євро (на 2% менше, ніж у 2021-му). Імпорт з-за меж Євросоюзу склав 61 мільйон кілограмів і оцінюється у 203 мільйони євро – на 14% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, раніше у Євростаті назвали найбільших виробників вина серед держав Євросоюзу.