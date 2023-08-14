В ЕС растет производство мороженого

Объем мороженого, произведенного на территории Европейского Союза за 2022 год, составил 3,2 миллиарда литров, что на 5% больше, чем годом ранее.

Такие данные в понедельник опубликовал Евростат, сообщает "Европейская правда".

Среди стран ЕС основным производителем мороженого в 2022 году была Германия – на нее пришлись 620 миллионов литров мороженого. Вслед за Германией идут Франция (591 миллион литров) и Италия (571 миллион литров).

Как крупнейший производитель в ЕС в прошлом году, мороженое в Германии также было самым дешевым: в среднем оно стоило 1,5 евро за литр. Зато во Франции средняя цена литра мороженого составила 1,9 евро, а в Италии – 2,3 евро.

ФОТО: ЕВРОСТАТ

Самое дорогое мороженое на территории Евросоюза продавалось в Австрии (средняя цена – 7 евро за литр), Дании (4,4 евро за литр) и Финляндии (2,8 евро за литр).

В 2022-м больше всего мороженого за пределы ЕС продала Франция – 53 миллиона килограммов, что составляет 21% всего экспорта Евросоюза. Следом шли Нидерланды (17% от общего экспорта за пределы ЕС), Италия (13%), Германия (11%) и Бельгия (9%).

В целом ЕС в прошлом году экспортировал 250 миллионов килограммов мороженого на сумму 930 миллионов евро (на 2% меньше, чем в 2021-м). Импорт из-за пределов Евросоюза составил 61 миллион килограммов и оценивается в 203 миллиона евро – на 14% меньше, чем годом ранее.

Напомним, ранее в Евростате назвали крупнейших производителей вина среди государств Евросоюза.