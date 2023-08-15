У Молдові фермери погрожують новими протестами, бо незадоволені підтримкою уряду

У Молдові асоціація "Сила фермерів" заявила 15 серпня про можливе відновлення масових протестів через невдоволення рівнем підтримки з боку уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву асоціації.

Представники асоціації розповіли, що залишилися обурені "зарозумілою поведінкою" представників влади та обсягом підтримки, яка не покриває навіть 25% від втрат.

"Кабінет міністрів лише під тиском фермерів, які протестують, ухвалив рішення про підтримку. Однак ця підтримка не покриває навіть 25% втрат фермерів, які обробили посіви першої групи. Водночас через затягування процедур узгодження ця допомога дійде до сільгоспвиробників у найкращому разі на початку жовтня", – зазначає асоціація.

Асоціація знову закликала владу запровадити мораторій на нарахування пені та комісій за реструктуризацію кредитів і позик не менше ніж на три місяці.

"Найближчими днями ми докладемо всіх зусиль, щоб обговорити проблеми з високопоставленими особами. Але якщо наші спроби знову проігнорують, ми будемо змушені знову організувати акції протесту з використанням сільськогосподарської техніки, яка блокуватиме національні дороги", – зазначили в асоціації.

Нагадаємо, напередодні молдовські фермери провели акцію протесту біля будівлі уряду у Кишиневі. За словами голови асоціації "Сила фермерів" Александра Слусара, "це попереджувальна акція".

Раніше повідомлялося, що асоціація "Сила фермерів" оголосила про відновлення акцій протесту через відсутність прогресу в досягненні висунутих вимог.

Аграрії вимагають виділення компенсації виробникам зерна і розподілу дизельного пального, яке передала Румунія.

Вони також наполягають на запровадженні до кінця 2023 року мораторію на нарахування пені за боргами фермерів, забороні на блокування їхніх рахунків та ініціюванні проти них справи про банкрутство. Також вони домагаються створення спеціальних митних коридорів для експорту зернових і олійних культур.