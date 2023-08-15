В Молдове фермеры угрожают новыми протестами: недовольны поддержкой правительства

В Молдове ассоциация "Сила фермеров" заявила 15 августа о возможном возобновлении массовых протестов из-за недовольства уровнем поддержки со стороны правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление ассоциации.

Представители ассоциации рассказали, что остались возмущены "высокомерным поведением" представителей власти и объемом поддержки, которая не покрывает даже 25% от потерь.

"Кабинет министров только под давлением фермеров, которые протестуют, принял решение о поддержке. Однако эта поддержка не покрывает даже 25% потерь фермеров, которые обработали посевы первой группы. В то же время из-за затягивания процедур согласования эта помощь дойдет до сельхозпроизводителей в лучшем случае в начале октября", – отмечает ассоциация.

Ассоциация вновь призвала власти ввести мораторий на начисление пени и комиссий за реструктуризацию кредитов и займов не менее чем на три месяца.

"В ближайшие дни мы приложим все усилия, чтобы обсудить проблемы с высокопоставленными лицами. Но если наши попытки снова проигнорируют, мы будем вынуждены снова организовать акции протеста с использованием сельскохозяйственной техники, которая будет блокировать национальные дороги", – отметили в ассоциации.

Напомним, накануне молдавские фермеры провели акцию протеста у здания правительства в Кишиневе. По словам председателя ассоциации "Сила фермеров" Александра Слусара, "это предупредительная акция".

Ранее сообщалось, что ассоциация "Сила фермеров" объявила о возобновлении акций протеста из-за отсутствия прогресса в достижении выдвинутых требований.

Аграрии требуют выделения компенсации производителям зерна и распределения дизельного топлива, которое передала Румыния.

Они также настаивают на введении до конца 2023 года моратория на начисление пени по долгам фермеров, запрете на блокирование их счетов и инициировании против них дела о банкротстве. Также они добиваются создания специальных таможенных коридоров для экспорта зерновых и масличных культур.