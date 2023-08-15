У Франції арештували підозрюваного у підпалі, через який загинуло троє людей

Поліція затримала 47-річного чоловіка за підозрою у підпалі п'ятиповерхового будинку в історичному центрі південного французького міста Грасс, через який загинули троє людей та ще троє постраждали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила місцева прокуратура, інформує DPA.

Як зафіксувало відеоспостереження, рано вранці у неділю підозрюваний вийшов з будинку міста Грасс за дві хвилини до того, як спалахнула пожежа.

Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, заперечив свою причетність та має пройти психіатричну перевірку. Слідчі припускають, що пожежа виникла внаслідок навмисного підпалу.

Через пожежу один із постраждалих все ще перебуває у критичному стані. Особи загиблих – двох жінок і чоловіка – ще не встановили.

Раніше повідомлялося, що три людини загинули в результаті пожежі п'ятиповерхового будинку в історичному центрі французького міста Грасс (департамент Приморські Альпи), яка сталася в неділю вранці 13 серпня.

Перед цим стало відомо, кількість жертв внаслідок пожежі у будинку для людей з інвалідністю, що сталась в середу вранці на сході Франції, зросла до 11.

Близько 6.30 ранку в середу в пансіонаті для людей з інвалідністю у Венценаймі, неподалік від Кольмара, що у департаменті Верхній Рейн, спалахнула пожежа. Полум'я швидко взяли під контроль, пожежна бригада прибула за 14 хвилин після першого виклику.

У садибі проживали люди з інвалідністю, всі повнолітні віком від 27 до 50 років. Всього – понад два десятки жителів.