Во Франции арестовали подозреваемого в поджоге, из-за которого погибли три человека

Полиция задержала 47-летнего мужчину по подозрению в поджоге пятиэтажного дома в историческом центре южного французского города Грасс, из-за которого погибли три человека и еще трое пострадали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила местная прокуратура, информирует DPA.

Как зафиксировало видеонаблюдение, рано утром в воскресенье подозреваемый вышел из дома города Грасс за две минуты до того, как вспыхнул пожар.

Мужчина, который ранее не имел проблем с законом, отрицает свою причастность и должен пройти психиатрическую проверку. Следователи предполагают, что пожар возник в результате умышленного поджога.

Из-за пожара один из пострадавших все еще находится в критическом состоянии. Личности погибших – двух женщин и мужчины – еще не установили.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара пятиэтажного дома в историческом центре французского города Грасс (департамент Приморские Альпы), который произошел в воскресенье утром 13 августа.

Перед этим стало известно, количество жертв в результате пожара в доме для людей с инвалидностью, произошедшего в среду утром на востоке Франции, возросло до 11.

Около 6.30 утра в среду в пансионате для людей с инвалидностью в Венценайме, неподалеку от Кольмара, что в департаменте Верхний Рейн, вспыхнул пожар. Пламя быстро взяли под контроль, пожарная бригада прибыла через 14 минут после первого вызова.

В усадьбе проживали люди с инвалидностью, все совершеннолетние в возрасте от 27 до 50 лет. Всего – более двух десятков жителей.