Уряд схвалив угоду між Україною та Литвою про визнання водійських посвідчень

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив угоду з урядом Литви про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, ухвалену наприкінці травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Угода передбачає, що Україна та Литва взаємно визнаватимуть та обмінюватимуть національні посвідчення водія на основі принципу взаємності. Для такого обміну не потрібно складати додаткові іспити.

"Також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну", – додав Мельничук.

Про спрощення обміну посвідчень водія Україна та Литва попередньо домовились на початку травня, а наприкінці того місяця угоду підписали міністри внутрішніх справ обох країн.

Перед тим Польща розширила можливості використання українських документів, які дозволяють участь у дорожньому русі.

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