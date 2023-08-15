На звірофермах у Фінляндії виявили мутації пташиного грипу

Мутацію пташиного грипу виявили на п'яти звірофермах у Фінляндії.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив директор відділу здоров'я та добробуту тварин агентства продовольства Фінляндії Терхі Лааксонен, інформує Yle.

У понеділок стало відомо про три підтверджені випадки мутації пташиного грипу, після чого у вівторок – ще про два.

"Ці варіанти сприяють розмноженню вірусу в клітинах ссавців, але не впливають на його здатність передаватися людині", – заявив Лааксонен.

Раніше повідомлялося, що фінське управління з безпеки харчових продуктів оголосило про плани перевірити понад 400 хутрових ферм по всій Фінляндії через занепокоєння щодо поширення пташиного грипу.

Загальнонаціональні перевірки всіх хутрових ферм розпочнуться наступного місяця і, ймовірно, триватимуть до пізньої осені через масштабність завдання.

Рішення поширити перевірки на кожну ферму не пов'язане з різким збільшенням кількості інфекцій, а навпаки: поширення випадків знизилося після того, як досягло піку в липні.

Вірус виявили загалом на 24 звірофермах Фінляндії, 12 з яких отримали розпорядження про знищення звірів, 9 перебувають під наглядом, а 3 наразі проходять оцінку, чи потрібно приспати тварин.