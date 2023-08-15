На зверофермах в Финляндии обнаружили мутации птичьего гриппа

Мутацию птичьего гриппа обнаружили на пяти зверофермах в Финляндии.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил директор отдела здоровья и благополучия животных агентства продовольствия Финляндии Терхи Лааксонен, информирует Yle.

В понедельник стало известно о трех подтвержденных случаях мутации птичьего гриппа, после чего во вторник – еще о двух.

"Эти варианты способствуют размножению вируса в клетках млекопитающих, но не влияют на его способность передаваться человеку", – заявил Лааксонен.

Ранее сообщалось, что финское управление по безопасности пищевых продуктов объявило о планах проверить более 400 пушных ферм по всей Финляндии из-за беспокойства относительно распространения птичьего гриппа.

Общенациональные проверки всех пушных ферм начнутся в следующем месяце и, вероятно, продлятся до поздней осени из-за масштабности задачи.

Решение распространить проверки на каждую ферму не связано с резким увеличением количества инфекций, а наоборот: распространение случаев снизилось после того, как достигло пика в июле.

Вирус обнаружили всего на 24 зверофермах Финляндии, 12 из которых получили распоряжение об уничтожении зверей, 9 находятся под наблюдением, а 3 сейчас проходят оценку, нужно ли усыпить животных.