Латвія планує запровадити систему екстреного оповіщення про катастрофи

У 2024 році в Латвії можуть впровадити систему екстреного оповіщення жителів у надзвичайних ситуаціях.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив держсекретар Міністерства внутрішніх справ країни Димитрій Трофімов, повідомляє LSM.

За словами посадовця, наразі Рига працює "над запровадженням системи своєчасного сповіщення під час надзвичайних ситуацій", яка "дасть змогу оперативніше отримувати інформацію незалежно від того, де територіально мешканці перебувають, а також незалежно від кількості людей, яких потрібно сповістити".

Він пояснив, що "запровадження такої системи залежало від фінансових можливостей, і тільки завдяки коштам Європейського фонду співробітництва та розвитку з'явилася можливість цю систему впровадити".

"Зараз триває процедура закупівлі, у вересні очікується другий етап конкурсу. Якщо підсумки конкурсу ніхто не оскаржить, ми сподіваємося вже восени укласти договір із переможцем і вже наступного року ввести цю систему в експлуатацію. На її впровадження потрібно 4,3 млн євро", – зазначив Трофімов.

Посадовець також розповів, що "система оперативного оповіщення через мобільний зв'язок" повідомлятиме "про будь-яку загрозу катастрофи, чи то катастрофа, спричинена стихією, чи то діями людини", а її впровадження буде проводитися "у співпраці з сектором оборони".

Раніше одна людина загинула внаслідок сильної бурі з великим градом, яка накрила Латвію.

Перед цим у латвійському місті Лієпая обвалилася стінка резервуара попереднього очищення стічних вод на міських очисних спорудах, внаслідок чого частина брудної води потрапила в Балтійське море.