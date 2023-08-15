Латвия планирует ввести систему экстренного оповещения о катастрофах

В 2024 году в Латвии могут внедрить систему экстренного оповещения жителей в чрезвычайных ситуациях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил госсекретарь Министерства внутренних дел страны Димитрий Трофимов, сообщает LSM.

По словам чиновника, сейчас Рига работает "над внедрением системы своевременного оповещения во время чрезвычайных ситуаций", которая "позволит оперативно получать информацию независимо от того, где территориально жители находятся, а также независимо от количества людей, которых нужно известить".

Он пояснил, что "внедрение такой системы зависело от финансовых возможностей, и только благодаря средствам Европейского фонда сотрудничества и развития появилась возможность эту систему внедрить".

"Сейчас идет процедура закупки, в сентябре ожидается второй этап конкурса. Если итоги конкурса никто не обжалует, мы надеемся уже осенью заключить договор с победителем и уже в следующем году ввести эту систему в эксплуатацию. На ее внедрение нужно 4,3 млн евро", – отметил Трофимов.

Чиновник также рассказал, что "система оперативного оповещения через мобильную связь" будет сообщать "о любой угрозе катастрофы, будь то катастрофа, вызванная стихией или действиями человека", а ее внедрение будет проводиться "в сотрудничестве с сектором обороны".

Ранее один человек погиб в результате сильной бури с крупным градом, которая накрыла Латвию.

Перед этим в латвийском городе Лиепая обвалилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, в результате чего часть грязной воды попала в Балтийское море.