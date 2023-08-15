Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС - те не уточнили, кто это сделал

Министерство обороны Армении во вторник заявило об обстреле автомобиля с представителями гражданской миссии ЕС (EUAM), которые находились в районе азербайджанского населенного пункта Юхари Шоржа на границе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении, которое распространило армянское Минобороны, утверждается, что автомобиль миссии ЕС подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Азербайджана около 12:20 во вторник. Уточняется, что в результате никто не пострадал.

Азербайджанское Министерство обороны позже заявило, что заявление армянской стороны является "очередной дезинформацией", поскольку маршруты миссии ЕС заранее сообщаются Баку.

"По этой причине теоретически и практически невозможна такая ситуация, о которой заявляет Министерство обороны Армении", – утверждается в пресс-релизе ведомства.

Что касается самой гражданской миссии ЕС, то сначала она назвала сообщение армянской стороны фейком и сказала, что ее представители не попадали под обстрел.

Но после этого провластные армянские СМИ начали распространять видео с якобы представителем миссии ЕС, чье лицо скрыто. В видео он рассказывает, как миссия попала под азербайджанский обстрел.

Вскоре после распространения этого видео наблюдательная миссия ЕС обнародовала новое сообщение в Twitter, в котором подтвердила, что наблюдатели "присутствовали во время стрельбы в зоне своей ответственности".

Там, однако, не уточнили, на кого возлагают ответственность за инцидент.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что риск новой войны Армении и Азербайджана реален, пока страны пока не подписали и не ратифицировали мирный договор.