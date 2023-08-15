Угорщина домовилась із РФ відкласти виплату платежів за будівництво нової АЕС

Угорський уряд схвалив зміни до договору з Росією, які дозволять йому відтермінувати виплату відсотків за російською позикою, використаною для фінансування будівництва атомної електростанції "Пакш ІІ".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал 24.hu.

За домовленістю з Москвою Будапешт змінив двосторонню угоду через урядову постанову. Вона передбачає, що РФ надасть Угорщині кредит у розмірі 10 мільярдів євро для будівництва двох енергоблоків "Пакш ІІ".

Держави погоджуватимуть обсяг кредиту, який використовуватиметься для будівництва, щонайменше за шість місяців до початку бюджетного періоду (тобто до 1 липня кожного року). Виплата відсотків має відбутись протягом 30 днів, починаючи із 16 серпня – дня, коли зміни набувають чинності.

Угорщина матиме право відтерміновувати виплати відсотків за кредитом, але при цьому буде зобов'язана сплачувати 0,25% невикористаних кредитних коштів як комісію. Крім того, оплата здійснюватиметься в євро.

Проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.

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