Венгрия договорилась с РФ отложить выплату платежей за строительство новой АЭС

Венгерское правительство одобрило изменения в договор с Россией, которые позволят ему отсрочить выплату процентов по российскому займу, использованному для финансирования строительства атомной электростанции "Пакш II".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал 24.hu.

По договоренности с Москвой Будапешт изменил двустороннее соглашение через правительственное постановление. Оно предусматривает, что РФ предоставит Венгрии кредит в размере 10 млрд евро для строительства двух энергоблоков "Пакш II".

Государства будут согласовывать объем кредита, который будет использоваться для строительства, минимум за шесть месяцев до начала бюджетного периода (то есть до 1 июля каждого года). Выплата процентов должна состояться в течение 30 дней, начиная с 16 августа – дня, когда изменения вступают в силу.

Венгрия будет иметь право отсрочить выплаты процентов по кредиту, но при этом будет обязана платить 0,25% неиспользованных кредитных средств в качестве комиссии. Кроме того, оплата будет осуществляться в евро.

Проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 миллиардов евро, которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита. В прошлом году Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на этот проект.

"Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов. Согласно принятой энергетической стратегии, Будапешт хочет увеличить генерацию атомной энергии в будущем.

Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.

Читайте также: Санкции ядерной силы: как Европе избавиться от зависимости от атомной энергетики РФ.